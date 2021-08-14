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16:02, 14 августа 2021 года

В Орле обсудили проект строительства на Орловщине солнечной электростанции

Перспективы развития солнечной энергетики рассмотрели на веб-конференции с участием представителей администрации Орловской области и ГК «Хевел».


Группа компаний «Хевел» представила проект строительства на территории Орловской области солнечной электростанции мощностью 9,5 МВт.

Замгубернатора по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов также предложил рассмотреть Орловскую область как место возможного размещения производственного комплекса по производству оборудования для солнечной генерации.

Отметим, что установленная электрическая мощность орловской ТЭЦ по данным ПАО «Квадра» составляет 330 МВт.



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