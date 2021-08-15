Главная » Новости



14:42, 15 августа 2021 года 114 новых случаев коронавируса зарегистрированы в Орловской области Четыре человека скончались.





15 августа, в Орловской области выявлено 114 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 41 632). По опубликованным данным портала Стопкоронавирус.рф на, в Орловской областизаболевания коронавирусной инфекцией (всего –). Накануне выписано 64 человека (всего – 38 890). Умерло 901 (4 новых летальных исхода за сутки). По числу инфицированных Орловская область находится на 57-м месте в России. Суточная заболеваемость в России – 21 624 (всего – 6 600 836), число выздоровевших – 15 426 (всего – 5 884 316). Общее число летальных исходов – 170 499 (+816 случаев за сутки). Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Орловское Информбюро



