114 новых случаев коронавируса зарегистрированы в Орловской области

|Главная » Новости
14:42, 15 августа 2021 года
114 новых случаев коронавируса зарегистрированы в Орловской областиЧетыре человека скончались.
По опубликованным данным портала Стопкоронавирус.рф
на 15 августа
, в Орловской области выявлено 114 новых случаев
заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 41 632
).
Накануне выписано 64 человека (всего – 38 890). Умерло 901 (4 новых летальных исхода за сутки).
По числу инфицированных Орловская область находится на 57-м месте в России.
Суточная заболеваемость в России – 21 624 (всего – 6 600 836), число выздоровевших – 15 426 (всего – 5 884 316). Общее число летальных исходов – 170 499 (+816 случаев за сутки).
Инфографика портала Стопкоронавирус.рф
Орловское Информбюро