В ноябре в Орле откроется первый ФОК открытого типа

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16:47, 15 августа 2021 года
В ноябре в Орле откроется первый ФОК открытого типаФизкультурно-оздоровительный комплекс возводится на улице Генерала Родина около школы №15, сообщили в администрации Орловской области.
Сейчас время закупаются комплекты искусственного покрытия для футбольного поля, волейбольную и баскетбольную площадки, ворота, баскетбольные фермы, сетки для волейбола и другое спортоборудование. Затем будет построена трибуна на 100 мест, беговые дорожки и зона воркаута.
Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа возводится в рамках нацпроекта «Демография». Срок окончания работ – 24 ноября.
Вход на территорию спорткомплекса будет свободным.
Орловское Информбюро