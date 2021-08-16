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9:37, 16 августа 2021 года В Орле молодую мать заподозрили в жестокости к младенцу Девушке грозит до трех лет тюрьмы.





В Орле возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», – сообщили в областном УМВД. Поводом к этому послужили синяки на теле младенца, найденные медсестрой на теле ребенка в ходе планового визита для осмотра. 20-летняя мать сначала скрылась из дома, но позже была найдена правоохранителями.



Матери грозит до трех лет лишения свободы. Семья воспитывает единственного ребенка и на учете в подразделении ПДН ранее не состояла.



Органы опеки уведомлены о случившемся. Мальчик сейчас находится под наблюдением медиков.





Артём Ежаков



