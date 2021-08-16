понедельник 16.08.2021 11:22:05 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

9:53, 16 августа 2021 года

Под Орлом в пожаре погиб 45-летний мужчина

Его тело обнаружили среди обломков сгоревшего нежилого дома в деревне Кромской Мост.


В деревне Кромской Мост Кромского района Орловской области субботним утром загорелся нежилой дом. Спасателям сообщили о ЧП в 11:24. Пламя уничтожило внутренние помещения здания на площади в 72 м2. Среди останков здания огнеборцы обнаружили тело 45-летнего мужчины. Что послужило причиной пожара, выяснят специалисты.

За прошедшие выходные орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали 67 раз, из них 46 выездов на ликвидацию возгораний, большая часть из которых приходится на тушение сухой травы и мусора, 21 выезд на различные происшествия и помощь населению.


Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.