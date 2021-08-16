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9:53, 16 августа 2021 года Под Орлом в пожаре погиб 45-летний мужчина Его тело обнаружили среди обломков сгоревшего нежилого дома в деревне Кромской Мост.





В деревне Кромской Мост Кромского района Орловской области субботним утром загорелся нежилой дом. Спасателям сообщили о ЧП в 11:24. Пламя уничтожило внутренние помещения здания на площади в 72 м2. Среди останков здания огнеборцы обнаружили тело 45-летнего мужчины. Что послужило причиной пожара, выяснят специалисты.



За прошедшие выходные орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали 67 раз, из них 46 выездов на ликвидацию возгораний, большая часть из которых приходится на тушение сухой травы и мусора, 21 выезд на различные происшествия и помощь населению.





Артём Ежаков



