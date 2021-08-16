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10:15, 16 августа 2021 года Орловцам стало дороже собрать детей в школу Как сообщили в Орелстате, подготовить первоклассниц на 5,1 тыс. рублей затратнее, чем первоклассников.





В Орловской области стало дороже собрать детей в школу. Это следует из отчета региональной службы статистики. Так, в июле текущего года увеличилась стоимость набора для первоклассниц и первоклассников – на 3,9% и 5,8% соответственно.



Подготовить девочку к её первому Дню знаний стоит в среднем 20 тыс. рублей, мальчика – 14,9 тыс. Больше половины суммы в обоих случаях уходит на школьный гардероб – на одежду для первоклассницы нужно отдать 15 090 руб. 68 коп., а одеть первоклассника выйдет за 10 039 руб. 43 коп. За набор канцтоваров родителям придется раскошелиться на 4 892 руб. 18 коп.



С полным отчетом можно ознакомиться здесь.





Артём Ежаков



