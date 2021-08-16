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10:47, 16 августа 2021 года В Орле организована недельная мобильная вакцинация от COVID-19 Мэрия опубликовала график и места работы передвижных прививочных пунктов с 16 по 22 августа включительно.





В Орле с 16 по 22 августа организована мобильная вакцинация от COVID-19. По будням медики примут пациентов с 12:00 до 19:00. Места расположения передвижных пунктов в будние дни представлены ниже:



• 16 августа, Карачевское шоссе, д. 74 (ТЦ «Линия»), Московское шоссе, д. 113 (магазин «Магнит»);

• 17 августа, ул. Октябрьская, д. 122 («Перекрёсток»), ул. Автовокзальная, д. 1 (в здании автовокзала, 2 этаж);

• 18 августа, ул. Московская, д. 67 (ТЦ «Европа»), Московское шоссе, д. 56 (ТЦ «Лента»);

• 19 августа, Карачевское шоссе, д. 94 (ТЦ «Европа»), ул. Автовокзальная, д.1 (в здании автовокзала, 2 этаж);

• 20 августа, ул. Тургенева, д.42 (ТЦ «Водолей»), ул. Михалицына, д. 5 (ТЦ «Линия»).



Время приема в выходные дни: с 9:00 до 16:00. Адреса пунктов вакцинации:



• 21 августа, ул. Московская, д. 67 (ТЦ «Европа), ул. Автовокзальная, д.1 (в здании автовокзала, 2 этаж);

• 22 августа, ул. Металлургов, д. 17/1 (ТЦ «Европа»), ул. Гагарина, д. 51 (магазин «Перекрёсток»).



Прививка делается без предварительной записи. Перед процедурой пациентов осматривает врач. С собой следует взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС (для оформления сертификата о вакцинации).





Артём Ежаков



