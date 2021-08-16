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11:25, 16 августа 2021 года После отпуска планируйте новый Время летних отпусков у многих уже заканчивается. Переход к рабочим будням у большинства людей проходит тяжело. Как себя поддержать в этот момент, рассказала заместитель главного врача Орловского областного психоневрологического диспансера Ольга Астахова.





Многие из нас радостно уходят в отпуск и с трудом возвращаются на работу. Как психиатры оценивают это состояние?



- Да, действительно, бывает послеотпускная депрессия. Продлевается она недолго - где-то от двух-трёх дней до недели.



Как человеку адаптироваться к работе после отпуска?



- Во-первых, я хочу дать один совет: приезжать из отпуска за два-три дня до его окончания. Организм привыкает к домашней обстановке, потихоньку адаптируется к климату. Перед выходом на работу нужно очень хорошо выспаться.



Еще один совет: когда уходите в отпуск, постарайтесь все сложные дела, чтобы по выходе из отпуска начинать что-то новое.



Когда вы выходите из отпуска, лучше прийти на работу в среду либо в четверг. Это поможет настроиться на трудовые будни и войти в трудовой процесс безболезненно, так как через два–три дня наступят выходные дни.



Как лучше уходить в отпуск - один раз на весь срок или разделить?



- Если есть возможность разделить отпуск, то это лучше для организма, потому что отдыхать частями полезнее. Но бывает, что нужно взять весь отпуск, чтобы пройти, например, курс лечения в санатории.



А почему делить отпуск - полезнее?



- Для нервной системы отдых несколько раз в году воспринимается полноценнее, чем один раз в течение большого срока. Тем более что мы помним, что весь отпуск мы не отгуляли, это тоже повышает настроение.



Чем можно себя поддержать в период между отпуском и работой?



- Очень полезно делать по утрам дыхательную гимнастику, соблюдать полноценный рацион питания, можно побаловать себя легкими десертами. Полезна физическая нагрузка: можно гулять в парке, посещать мероприятия.



Многие из нас и в отпуске думают постоянно о работе. Что вы посоветуете таким людям?



- Вообще психологи и психиатры советуют не брать работу в отпуск. Отпуск и нужен для того, чтобы полноценно отдыхать от работы. Ведь самое важно в отпуске это смена деятельности, только тогда наш организм отдыхает. Если мы в отпуск берем с собой какие-то рабочие дела, наша нервная система не сможет отдохнуть полноценно, и когда мы выйдем на работу, мы почувствуем себя уставшими, неотдохнувшими.



Как провести первый день после отпуска?



- Первый день после отпуска конечно достаточно тяжелый, поэтому полноценно выспитесь перед первым днем выхода на работу, обязательно привнесите что-то новое в свой облик - это может быть новая прическа, новый макияж, новая одежда, обувь. Когда придете на работу, обязательно поделитесь своими впечатлениями об отпуске со своими коллегами. Не стремитесь выполнить все свои дела сразу, разберите их по степени важности, сначала выполняйте самое важное, потом - менее важное. Вечером после работы отдохните, погуляйте, пересмотрите фото, сделанные в отпуске, вспомните, как вы отдохнули и попробуйте запланировать ваш новый отпуск, тогда вам станет легче начать трудовую деятельность вновь.





Елена Литинская



