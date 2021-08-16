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11:41, 16 августа 2021 года

Орловцу грозит от 3 до 10 лет тюрьмы за хранение крупной партии конопли

У 59-летнего мужчины изъяли 681 грамм наркосодержащего растения.


В Заводском районе Орла благодаря оперативной информации полицейскими задержан 59-летний мужчина. С собой у него был пакет, в котором оперативники нашли 681 грамм конопли, что расценивается как крупный размер. Правоохранителям орловец объяснил, что нашел растение в сельской лесополосе и собирался сам употребить наркотик, – сообщили в областном УМВД.

Мужчина стал фигурантом уголовного дела по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Ему грозит от 3 до 10 лет заключения. Ожидать приговора он будет под подпиской о невыезде.

Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области


Артём Ежаков
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