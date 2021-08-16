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11:49, 16 августа 2021 года 112 орловцев заболели COVID-19 В стране обнародовали данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 16 августа, за последние сутки в Орловской области выявлено 112 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 41 744).



Накануне выписано 69 орловцев (всего – 38 959). От последствий болезни скончалось 905 жителей региона (+4 летальных исхода).



Суточная заболеваемость в России – 20 765 (всего – 6 621 601), число выздоровевших – 15 601 (всего – 5 899 917). Общее число летальных исходов – 171 305 (+806 случаев за сутки).



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



