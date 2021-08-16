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11:51, 16 августа 2021 года

В Орле отметили День физкультурника

Празднику была посвящена обширная программа.


День физкультурника – праздник с историей. Он был учрежден как способ демонстрации красоты и грации спортсмена. Менялись времена и форма празднования. Кто же такой физкультурник XXI века?

Алексей Берестов, начальник управления физической культуры и спорта Орловской области: «Физкультурник - это, наверное, каждый из нас, кто в детстве, во взрослом возрасте занимается спортом, физической культурой. Кто по утрам делает зарядку, кто берет палки для скандинавской ходьбы, выходит на уличную площадку, чтобы позаниматься»/

Одной из главных тем праздника в Орле стала прошедшая Олимпиада. Сборная России завоевала 71 медаль, 20 из которых золотые. Для многих атлетов Олимпиада – главная цель спортивной жизни.

Антонина Шмелева, дзюдоистка: «Человек приходит заниматься спортом профессионально, у него есть цель - отобраться на Олимпиаду. И не просто отобраться, но и взять медаль»

Впереди у юных спортсменов – годы тренировок. Олимпиада примет сильнейших, но из каждого обязательно вырастет упорный, ответственный и целеустремленный человек.


Анастасия Дорохова
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