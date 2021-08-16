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12:20, 16 августа 2021 года В Шаблыкинском районе Орловщины идёт активная вакцинация населения против коронавируса В ЦРБ оборудован прививочный кабинет, а между населёнными пунктами курсируют ФАПы.





Решение сделать прививку от ковида давно приняли для себя многие жители Шаблыкинского района. С начала лета были дни, когда прививочный кабинет в ЦРБ принимал до 70 человек. Приходят по одному и семьями. Сейчас в неделю получают вакцину порядка 150-200 человек. А в начале года ежедневно прививалось всего 6-8 желающих. Сейчас за день прививают 30-40 человек. Кабинет работает с девяти часов утра.



Кроме вакцинации в больнице, сделать прививку можно в деревнях и сёлах района – на место приедет ФАП.



В Шаблыкинском районе особое внимание с первых дней пандемии уделяют пожилым людям. Исполняющий обязанности главврача больницы Сергей Ермаков убеждает молодых приводить на прививку пожилых родственников. У него, как у врача-инфекциониста, есть в этом смысле положительный опыт. Одними из первых получили вакцину те, кто живет в доме престарелых.



Сергей Ермаков, и.о. главного врача Шаблыкинской ЦРБ: «Я эту прививочную кампанию начал не с количества, а с качества: послал туда медицинских работников, они привили бабушек и дедушек, и на тот момент уровень коллективного иммунитета в доме престарелых, где они живут, и сейчас составляет 100%».

Перед направлением на вакцинацию с пациентами обязательно работает терапевт, и в случае с пожилыми людьми, у которых зачастую имеется ряд хронических заболеваний, это особенно важно. После прививки надо полчаса подождать в коридоре, врачи проконтролируют реакцию организма.



И врачи, и медсестры отмечают, что люди за последнее время поменяли свое отношение к вакцинации. Во многом потому, что достаточно примеров, когда вакцина помогала справиться с тяжелыми формами болезни. И раздумывать особенно времени нет.



Сергей Ермаков, и.о. главного врача Шаблыкинской ЦРБ: «Надо понимать, что прививка сформирует иммунитет только через месяц, а то и через полтора. Многие думают: «Я сегодня укололся, а завтра буду защищен». Нет. Месяц, полтора - пока выработаются антитела».

Сегодня в ЦРБ доступны три вида вакцины: «ЭпиВакКорона», «Спутник V» и «Спутник-лайт».





Эва Стасюлевич



