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12:30, 16 августа 2021 года В Орле завершается ремонт двора дома №54 по ул. Металлургов Работы велись больше года.





Мэр Орла Юрий Парахин в социальных сетях рассказал, что ремонт многострадального двора дома №54 по улице Металлургов практически завершен. Основная часть работ уже сделана, и сейчас подрядчик работает с пожеланием жителей – совершенствует водоотведение с проезжей части к зелёной зоне путём дренажа.



Напомним, что объект должны были сдать в конце августа прошлого года, но из-за нерадивости подрядчика ООО «Прогресс» благоустройство пришлось отложить до весны. Принявшая ремонт компания «Мир строительной техники» месяц назад сама оказалась под угрозой разрыва контракта, но смогла исправиться.



Фото со страницы Юрия Парахина в «ВКонтакте»









Артём Ежаков



