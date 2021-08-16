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12:55, 16 августа 2021 года Мэрии Орла жалуются на ярмарку «Хлебосольный выходной» Торговля на ул. Приборостроительной столкнулась с первыми трудностями.





В Орле возникли первые претензии к ярмарке «Хлебосольный выходной», которая переехала на ул. Приборостроительную с площади Жукова. Так, некоторые предприниматели торгуют за пределами отведенной под ярмарку территории – это приводит к нарушению ПДД и режима работы торговой точки. Для решения этой проблемы было предложено выдавать продавцам пропуска, а нарушителей привлекать к административной ответственности.



Другой проблемой стало нарушение закона о тишине. Некоторые предприниматели приезжают оборудовать себе место с вечера пятницы, и работы сопровождаются шумом – для этого было предложено использовать звукопоглощающие экраны.



Также на ярмарке собираются разграничить зоны по виду продукции и регулярно проверять весовое и холодильное оборудование.





Артём Ежаков



