Главная » Новости



13:30, 16 августа 2021 года Орловские ветеринары получат дорогостоящее оборудование Приобретения запланированы для районной станции по борьбе с болезнями животных.





В 2021 году в Орловской области станция по борьбе с болезнями животных получит еще 7 единиц лабораторного оборудования, а само здание будет отремонтировано. Для нужд ветеринаров уже куплены 2 легковых автомобиля, 1 прицепной несамоходный мини-экскаватор и 8 единиц современного лабораторного оборудования.



В подведомственных учреждениях сейчас сформировано 4 полностью оснащенных для автономного функционирования ветеринарно-полицейского карантинного поста противоэпизоотических отряда.



На приобретение лекарств для животных в этом году выделено 6 миллионов рублей.





Артём Ежаков



