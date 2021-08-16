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13:33, 16 августа 2021 года В Ливнах появится новая «Точка роста» Создание центра образования естественно-научной и технологической направленностей стало возможным благодаря федеральному проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование».





Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» откроется в ливенской гимназии.



Как пишет «Ливенская газета», в гимназии завершена покраска кабинетов физики, химии, биологии и робототехники. Проведена работа по оформлению и зонированию помещений.



Обучение будет проходить по обновлённым программам с использованием современных цифровых лабораторий. В ближайшее время ожидается поставка оборудования – цифровых датчиков для проведения естественно-научных опытов, для реализации коллективных и индивидуальных учебных проектов.



Педагоги прошли курсовую подготовку и корректируют рабочие программы по предметам.





Татьяна Напольских



