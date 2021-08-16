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Главная » Новости

13:33, 16 августа 2021 года

В Ливнах появится новая «Точка роста»

Создание центра образования естественно-научной и технологической направленностей стало возможным благодаря федеральному проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование».


Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» откроется в ливенской гимназии.

Как пишет «Ливенская газета», в гимназии завершена покраска кабинетов физики, химии, биологии и робототехники. Проведена работа по оформлению и зонированию помещений.

Обучение будет проходить по обновлённым программам с использованием современных цифровых лабораторий. В ближайшее время ожидается поставка оборудования – цифровых датчиков для проведения естественно-научных опытов, для реализации коллективных и индивидуальных учебных проектов.

Педагоги прошли курсовую подготовку и корректируют рабочие программы по предметам.


Татьяна Напольских
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