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13:39, 16 августа 2021 года В орловском парке Победы по пешеходным дорожкам проехал автомобиль В региональном УМВД начали проверку по факту нарушения правил дорожного движения.





В орловском парке Победы по пешеходным дорожкам проехал автомобиль. Свидетели сняли нарушение и выложили видео в соцсети. Как сообщили в региональном УМВД, проводится проверка по факту нарушения правил дорожного движения.



фото из соцсети





Орловское Информбюро



