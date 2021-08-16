Главная » Новости



14:35, 16 августа 2021 года В этом году на Орловщине не фиксировалось случаев целого ряда опасных болезней животных Ветеринарную обстановку в регионе обсудили сегодня на совещании в областной администрации.





В Орловской области с начала текущего года не фиксировались случаи заболевания бешенством среди животных. В 2020-м к этому моменту было выявлено 4 факта заражения, в 2019-м – 6 эпизодов.



Также на Орловщине не найдено бруцеллеза животных, птичьего гриппа, сибирской язвы, ящура, овечьей и козьей оспы, заразного дерматита крупного рогатого скота и классической чумы свиней.



Что касается африканской чумы свиней, то в дикой природе были найдены тела двух кабанов с геномом болезни, из-за чего на территориях Хотынецкого и Знаменского районов, граничащих с Калужской областью, два эпизоотических очага находятся в карантине.



В целях предотвращения вспышек болезней, за истекший период проведено более 400 тыс. вакцинаций животных, свыше 230 тыс. лабораторных исследований биоматериалов, а также 25,8 тыс. обработок против наружных и внутренних паразитов.





Артём Ежаков



