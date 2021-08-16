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14:51, 16 августа 2021 года В Орле прокуратура изучит обстоятельства появления синяков на теле младенца Напомним, что следственные органы уже возбудили уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением с ним). Ведомство взяло расследование на личный контроль.





Прокуратура Орловской области проводит проверку по факту причинения телесных повреждений младенцу 2021 года рождения, – сообщили в ведомстве. На 20-летнюю мать ребенка возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением с ним), но после проверки причиненных ребенку повреждений оно может быть переквалифицировано по более тяжкой статье. Сейчас девушке грозит до 3 лет лишения свободы. Прокуратура поставила ход расследования на личный контроль.



Также ведомство даст правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц, отвечающих за вопросы профилактики безнадзорности несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.



Напомним, что синяки на теле младенца заметила медсестра, пришедшая с плановым осмотром. Мать сначала скрылась из дома, но затем была найдена полицейскими. Органы опеки уведомлены о случившемся. Мальчик сейчас находится под наблюдением медиков. Семья воспитывает единственного ребенка и на учете в подразделении ПДН ранее не состояла.





Артём Ежаков



