понедельник 16.08.2021 18:31:34 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

14:51, 16 августа 2021 года

В Орле прокуратура изучит обстоятельства появления синяков на теле младенца

Напомним, что следственные органы уже возбудили уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением с ним). Ведомство взяло расследование на личный контроль.


Прокуратура Орловской области проводит проверку по факту причинения телесных повреждений младенцу 2021 года рождения, – сообщили в ведомстве. На 20-летнюю мать ребенка возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением с ним), но после проверки причиненных ребенку повреждений оно может быть переквалифицировано по более тяжкой статье. Сейчас девушке грозит до 3 лет лишения свободы. Прокуратура поставила ход расследования на личный контроль.

Также ведомство даст правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц, отвечающих за вопросы профилактики безнадзорности несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, что синяки на теле младенца заметила медсестра, пришедшая с плановым осмотром. Мать сначала скрылась из дома, но затем была найдена полицейскими. Органы опеки уведомлены о случившемся. Мальчик сейчас находится под наблюдением медиков. Семья воспитывает единственного ребенка и на учете в подразделении ПДН ранее не состояла.


Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.