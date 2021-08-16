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14:55, 16 августа 2021 года В «Орловском полесье» насчитали 2,5 тысячи лесных орхидей Как происходит мониторинг произрастания редкого растения, корреспонденту ГТРК «Орёл» Татьяне Тимохиной рассказала начальник отдела науки национального парка Марина Абадонова.





По всему миру насчитывается более 20 тысяч разновидностей орхидей. Только в России их более 100 видов, и некоторые занесены в национальную Красную Книгу. Один из них – лесная орхидея. Её ещё называют Гнездоцветка, Кокушник или Неоттианта клобучковая. Это растение в национальном парке «Орловское полесье» пестуют и лелеют. В нашей области это единственная замеченная популяция растения. Это невысокое растение имеет колосок с несколькими фиолетово-розовыми цветками. Как редкий вид эта миниатюрная орхидея подлежит ежегодному мониторингу. Работа кропотливая и долгая.



Марина Абадонова, начальник отдела науки национального парка «Орловское полесье»: «Измеряется длина и ширина нижнего листа, высота растения, количество цветков. И чем больше растений, тем лучше. Потом все суммируется, выводятся средние показатели и сравниваются с показателями за предыдущие годы, и в целом можно проследить динамику».

Помогает не сбиться со счета навигатор GPS.



Этим летом на территории полесья насчитали 2,5 тысячи неоттиант,что на 500 экземпляров меньше, чем в прошлом. Но паниковать не стоит – возможно, популяция орхидей снизилась из-за недостатка влаги.



Марина Абадонова, начальник отдела науки национального парка «Орловское полесье»: «Орхидные могут жить несколько лет под землей до того, как они прорастут. Некоторые прорастают через три года, некоторые могут до 20 лет вести подземный образ жизни».

Главная причина исчезновения краснокнижника - уничтожение мест обитания. Но в национальном парке растениям это не грозит.



Внимательно следят в «Орловском полесье» и за Гроздовником многораздельным. В старину его называли ключ-травой и собирали с определенной целью - использовали и в народной медицине, и как магический амулет, верили, что папоротник способен открыть любой замок, но лишь с добрым умыслом.



Гроздовник только предстоит посчитать, пока он лишь подходит к циклу размножения.



Как погода отразилась на популяции папоротника, станет ясно только осенью. Гроздовник занесён в Красную Книгу Орловской области.





Татьяна Тимохина



