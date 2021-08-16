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15:05, 16 августа 2021 года Орел получит порядка миллиарда рублей на расселение аварийного жилого фонда Субсидии также выделят Ливнам и Новосильскому району.





Орел, Ливны и Новосильский район на троих получат почти 968 миллионов рублей на расселение аварийного жилищного фонда, – сообщили в региональном правительстве. Подавляющую часть из этой суммы получит Орел.



В текущем году областному центру выделят 307 миллионов, Ливнам – 6,7 миллиона, Новосильскому району – 17,5 миллиона. В 2022-м Орел получит на эти же цели 225,5 миллиона, в 2023-м его финансирование составит 411 миллионов.





Артём Ежаков



