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15:04, 16 августа 2021 года Памяти Марины Соколовой Заслуженная артистка России ушла из жизни 15 августа.





15 августа на 87 году жизни скончалась заслуженная артистка России Марина Соколова. Много лет отдала она орловской сцене. Ее любят и помнят зрители нескольких поколений. Она принимала участие в постановках всех орловских театров.



Прощание с Мариной Соколовой пройдёт в одном из ритуальных залов на Наугорском шоссе в Орле.





Иван Молчанов



