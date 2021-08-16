В Орле начали ремонтировать дорогу в районе троллейбусного депо

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15:18, 16 августа 2021 года
В Орле начали ремонтировать дорогу в районе троллейбусного депоПосле завершения работ общественный транспорт начнет заезжать на близлежащую остановку.
В Северном районе Орла начался дорожный ремонт участка трассы перед троллейбусным депо. После завершения работ люди с ул. Дениса Давыдова, ул. Липовой, ул. Колледжской и чётной стороны Московского шоссе смогут уезжать с остановки «Троллейбусное депо». Также на пересечении Московского шоссе и ул. Металлургов появится безопасный подход к светофору.
Подрядчиком выступает ООО «СК «Монолит». За 4,7 миллиона рублей ему предстоит отремонтировать 3 540 м2 дорожного полотна.
Фото пресс-службы мэрии Орла
Артём Ежаков