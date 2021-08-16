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15:37, 16 августа 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- В Шаблыкинском районе Орловщины идёт активная вакцинация населения против коронавируса. В ЦРБ оборудован прививочный кабинет, а между населёнными пунктами курсируют ФАПы.



- В орловском парке Победы по пешеходным дорожкам проехал автомобиль. В региональном УМВД начали проверку по факту нарушения правил дорожного движения.



- Активисты ОНФ и небезразличные орловцы продолжают помогать постояльцам кризисного центра «Орловский».



- В Орле отметили День физкультурника. Празднику была посвящена обширная программа.



- Преображение дворов. Уже отремонтированы 88 из 145-ти. Но работы приняты не везде.



- Каждая орхидея - на учёт. В национальном парке «Орловское полесье» ведут мониторинг редких растений.



- Прощальные аплодисменты - таланту. Ушла из жизни заслуженная артистка России Марина Соколова.



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