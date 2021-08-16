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Главная » Новости

15:42, 16 августа 2021 года

Орлу выделят 355,3 млн рублей на трехлетнее развитие жилищного строительства

На аналогичные цели несколько миллионов также получат Ливны и Мценск.


Постановлением регионального правительства до 2023 года Орел получит 355,3 млн рублей для стимулирования программ развития жилищного строительства. В этом году на это областному центру выделят 17,1 млн рублей, в следующем – 171,6 млн, в 2023-м финансирование составит 166,6 млн рублей.

Также транши предусмотрены Ливнам и Мценску – в 2022 году на водоснабжение земельных участков льготников этим городам выделят 5,1 млн рублей и 1,9 млн рублей соответственно. В 2023 году Мценск получит для этого еще 7 млн рублей.


Артём Ежаков
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