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16:26, 16 августа 2021 года В Орле приговорили двух распространителей марихуаны Двое мужчин получили длительные сроки в колонии строгого режима.





Заводской районный суд Орла приговорил двух жителей Орловской области к длительным срокам лишения свободы за распространение марихуаны, – сообщили в прокуратуре.



Было доказано, что 49-летний житель Урицкого района вступил в сговор с 31-летним жителем Орла. Старший подельник предложил младшему заняться сбытом имеющейся у него марихуаны.



Первого осудили на 11,6 лет колонии строгого режима. Его признали виновным в незаконном распространении наркотика в составе группы лиц по предварительному сговору и трех покушениях на него. 31-летний орловец проведет за решеткой 8,6 лет.



Приговор суда не вступил в законную силу.





Артём Ежаков



