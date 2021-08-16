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16:26, 16 августа 2021 года

В Орле приговорили двух распространителей марихуаны

Двое мужчин получили длительные сроки в колонии строгого режима.


Заводской районный суд Орла приговорил двух жителей Орловской области к длительным срокам лишения свободы за распространение марихуаны, – сообщили в прокуратуре.

Было доказано, что 49-летний житель Урицкого района вступил в сговор с 31-летним жителем Орла. Старший подельник предложил младшему заняться сбытом имеющейся у него марихуаны.

Первого осудили на 11,6 лет колонии строгого режима. Его признали виновным в незаконном распространении наркотика в составе группы лиц по предварительному сговору и трех покушениях на него. 31-летний орловец проведет за решеткой 8,6 лет.

Приговор суда не вступил в законную силу.


Артём Ежаков
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