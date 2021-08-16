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16:44, 16 августа 2021 года Александр Мисуркин покажет космос японцам В декабре этого года группа отправится на МКС на транспортном корабле «Союз МС-20».





Наш земляк, космонавт Александр Мисуркин готовится совершить третий полёт в космос. В декабре этого года он отправится на МКС на транспортном корабле «Союз МС-20». В состав экипажа, помимо Мисуркина, вошли и два космических туриста из Японии — миллиардер-предприниматель Юсаку Маэзава и его помощник по бизнесу Йозо Хирано. По факту на ракете будет всего три человека, и для нашего космонавта такая ситуация - своего рода вызов. Все 12 дней он будет отвечать за полёт.



Александр Мисуркин, Герой России, космонавт-испытатель: «Основной моей задачей в этом космическом полёте является отрабатывание техники управления космическим кораблём в одиночку, что для меня лично является вызовом. Я рассчитываю, что это может быть очень важным этапом при подготовке к полётам на новом пилотируемом корабле, который разрабатывает РКК «Энергия», и я надеюсь, что он полетит в этом десятилетии, когда я ещё в космическом строю».





Анастасия Дорохова



