Орловцев научат искать пропавших в дикой природе

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17:47, 16 августа 2021 года
Орловцев научат искать пропавших в дикой природеВ областной столице пройдут учебно-тренировочные сборы волонтеров.
В Орле 21-22 августа состоятся учебно-тренировочные сборы по обучению добровольцев тактике поиска пропавших в природной среде.
Для участия в сборах необходимо подать заявку с указанием ФИО, контактного телефона и возраста (полных лет на момент проведения сборов) на адрес электронной почты: info@rescue-team.ru
в срок до 18:00 19 августа 2021 года
. С программой сборов можно ознакомиться в соответствующей публикации
.
Фото: Добровольческий поисково - спасательный отряд "Поиск 71" "ВКонтакте"
Артём Ежаков