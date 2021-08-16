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17:47, 16 августа 2021 года Орловцев научат искать пропавших в дикой природе В областной столице пройдут учебно-тренировочные сборы волонтеров.





В Орле 21-22 августа состоятся учебно-тренировочные сборы по обучению добровольцев тактике поиска пропавших в природной среде.

Теорию по ориентированию, организации штаба, навыкам радиообмена и т.д. организуют совместно с Тульской региональной общественной волонтерской организацией Теорию по ориентированию, организации штаба, навыкам радиообмена и т.д. организуют совместно с Тульской региональной общественной волонтерской организацией «Добровольческий поисково-спасательный отряд «Поиск 71» . Они занимаются поиском пропавших с 2018 года.

Для участия в сборах необходимо подать заявку с указанием ФИО, контактного телефона и возраста (полных лет на момент проведения сборов) на адрес электронной почты: до 18:00 19 августа 2021 года. С программой сборов можно ознакомиться в соответствующей Для участия в сборах необходимо подать заявку с указанием ФИО, контактного телефона и возраста (полных лет на момент проведения сборов) на адрес электронной почты: info@rescue-team.ru в срок. С программой сборов можно ознакомиться в соответствующей публикации

Фото: Добровольческий поисково - спасательный отряд "Поиск 71" "ВКонтакте"





Артём Ежаков



