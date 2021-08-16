Зареченский микрорайон Орла оградили от большегрузов

На въездах на ул. Мостовую и Карачевское шоссе появились ограничивающие знаки.

На въездах в Зареченский микрорайон через ул. Мостовую и Карачевское шоссе появились знаки, ограничивающие движение большегрузного транспорта, – сообщил в социальных сетях мэр Парахин. Это не коснется спецтехники и тех автомобилей, которые разгружаются по конкретным адресам.



Также градоначальник заявил о других планах благоустройства микрорайона в текущем году. Так, до 1 октября будет полностью переложен асфальт на проезжей части ул. Емлютина (от Карачевского шоссе до ул. Зареченской), ул. Генерала Армии Ковалева (от ул. Мостовой до ул. Емлютина) и ул. Разведчика Воробьёва (от ул. Алроса до ул. Емлютина). Также подрядчик отремонтирует тротуар по ул. Полковника Старинова в районе дома №3.



Помимо этого на 2021-й запланирован значительный объем работ по изменению схемы движения общественного транспорта в микрорайоне, в том числе строительство разворотного кольца на ул. Емлютина. «Будем стремиться к тому, чтобы пустить автобусы по-новому уже к зиме», – заявил мэр.



Фото из социальных сетей Юрия Парахина