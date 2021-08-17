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21:20, 16 августа 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- 20-летнюю орловчанку подозревают в жестоком обращении с грудным сыном. Возбуждено уголовное дело.



- В Шаблыкинском районе Орловщины идёт активная вакцинация населения против коронавируса. В ЦРБ оборудован прививочный кабинет, а между населёнными пунктами курсируют ФАПы.



- Александр Мисуркин покажет космос японцам. В декабре этого года группа отправится на МКС на транспортном корабле «Союз МС-20».

- Ушла из жизни заслуженная артистка России Марина Соколова.

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