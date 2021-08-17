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6:21, 17 августа 2021 года Имущество орловских должников продали за 21 миллион рублей Таковы итоги работы приставов в части реализации арестованной собственности в первом полугодии текущего года.







В Орловской области за первые шесть месяцев 2021 года УФССП реализовано 40 объектов арестованного имущества должников. Это чуть более 21 миллиона рублей. Всего за этот период было наложено свыше 1 400 арестов. Сейчас имущество на торгах оценивается в 175 миллионов рублей – в списке на продажу более 100 автомобилей, 5 квартир и свыше 150 единиц малоценной собственности.

Вырученные деньги идут в счет погашения долгов экс-собственников проданного имущества.





Артём Ежаков



