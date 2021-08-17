17 августа вакцинация от COVID-19 организована в Советском и Заводском районах Орла

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7:17, 17 августа 2021 года
17 августа вакцинация от COVID-19 организована в Советском и Заводском районах ОрлаМобильные прививочные пункты будут работать с 12:00 до 19:00.
В Советском и Заводском районах Орла сегодня, 17 августа, организована мобильная вакцинация от COVID-19. Сделать прививку можно с 12:00 до 19:00 по адресам: ул. Октябрьская, д. 122 («Перекрёсток»), ул. Автовокзальная, д. 1 (в здании автовокзала, 2 этаж).
Вакцина делается без предварительной записи. Перед процедурой пациентов осматривает врач. С собой следует взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС (для оформления сертификата о вакцинации).
Артём Ежаков