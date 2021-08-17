17 августа вакцинация от COVID-19 организована в Советском и Заводском районах Орла

Мобильные прививочные пункты будут работать с 12:00 до 19:00.

В Советском и Заводском районах Орла сегодня, 17 августа, организована мобильная вакцинация от COVID-19. Сделать прививку можно с 12:00 до 19:00 по адресам: ул. Октябрьская, д. 122 («Перекрёсток») , ул. Автовокзальная, д. 1 (в здании автовокзала, 2 этаж) .



Вакцина делается без предварительной записи. Перед процедурой пациентов осматривает врач. С собой следует взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС (для оформления сертификата о вакцинации).