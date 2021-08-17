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7:49, 17 августа 2021 года В Орловской области растут коровьи и свиные стада Также увеличилась добыча мяса, молока и яиц.







На Орловщине подсчитали стада некоторых видов сельхозживотных. Как следует из отчета службы статистики , в январе-июле выросла численность свиней в региональных хозяйствах – на 1 августа количество этих животных достигло 756,6 тыс. голов – на 164,2 тыс. больше, чем в начале текущего года. Немного выросло коровье поголовье – сейчас в области насчитывается 34,1 тыс. буренок (+2,3 тыс.), а вот общая численность крупного рогатого скота за этот период ощутимо упала – на 10 тыс. животных. В данный момент его стада насчитывают 130,2 тыс. За прошедшие семь месяцев на Орловщине увеличилась добыча мяса скота и птицы в живом весе. Было произведено 128,6 тыс. тонн – на 17% больше, чем год назад. Молока надоено больше – всего 67,8 тыс. тонн (+2,8%). Наконец, яиц было произведено 5,7 млн штук (+7,6%).

Продуктивность коров увеличилась в десяти районах, при этом самый высокий надой получен животноводами Верховского района, где в среднем от одной коровы надоено почти 5,4 тонн молока. В области этот показатель составил немногим больше 3,7 тонн.





Артём Ежаков



