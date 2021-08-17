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8:11, 17 августа 2021 года Средний размер орловских пенсий составил около 15,3 тыс. рублей Такие цифры приводит Орелстат, ссылаясь на местное отделение ПФР.





В Орловской области по состоянию на 1 июля 2021 года средний размер пенсий сложился в сумме 15 289 рублей, – сообщили в региональной службе статистики. К этой дате на учете состояло 260,3 тыс. пенсионеров, из них 173,9 тыс. получают страховые пенсии по старости, а 68,6 тыс. – пенсии по государственному пенсионному обеспечению.





Артём Ежаков



