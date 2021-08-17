Главная » Новости



8:49, 17 августа 2021 года В Орле к юбилею музея Леонида Андреева приурочили выставку С экспозицией можно ознакомиться до 19 сентября.





В Орле открылась

В Орле открылась выставка «Мир Леонида Андреева. 30 лет со дня открытия музея писателя» – она уже начала работу в отделе краеведческих документов Орловской библиотеки им. Бунина. До 19 сентября орловцы могут ознакомиться с экспонатами, посвященными созданию музея писателя-орловца.



Фото: официальный аккаунт Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки им. И. А. Бунина "ВКонтакте"





Артём Ежаков



