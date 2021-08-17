В Орле к юбилею музея Леонида Андреева приурочили выставку

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8:49, 17 августа 2021 года
В Орле к юбилею музея Леонида Андреева приурочили выставкуС экспозицией можно ознакомиться до 19 сентября.
В Орле открылась выставка
«Мир Леонида Андреева. 30 лет со дня открытия музея писателя» – она уже начала работу в отделе краеведческих документов Орловской библиотеки им. Бунина.
До 19 сентября орловцы могут ознакомиться с экспонатами, посвященными созданию музея писателя-орловца.
Фото: официальный аккаунт Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки им. И. А. Бунина "ВКонтакте"
Артём Ежаков