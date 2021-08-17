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9:05, 17 августа 2021 года В Малоархангельске благоустроят парк Победы На работы выделят около 1,5 млн рублей.





Постановлением правительства Орловской области Малоархангельскому району выделят 1 млн 495 тыс. рублей. Деньги предназначены для благоустройства парка Победы в районном центре. Работы будут выполнены в рамках программы «Народный бюджет».





Артём Ежаков



