В больнице им. Семашко в Орле отремонтируют компьютерный томограф

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9:17, 17 августа 2021 года
В больнице им. Семашко в Орле отремонтируют компьютерный томографНа ремонт выделено 9 млн рублей.
Распоряжением областного правительства из регионального бюджета выделено 9 млн рублей на починку компьютерного томографа в больнице им. Семашко в Орле. Деньги потребуются для замены рентгеновской трубки.
Параллельно в медучреждении продолжаются работы по созданию кислородной станции. Сейчас рабочие заняты подключением резервуаров к больничной системе кислородопроводов. Станцию планируется запустить в сентябре.
Артём Ежаков