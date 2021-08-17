В больнице им. Семашко в Орле отремонтируют компьютерный томограф

На ремонт выделено 9 млн рублей.

Распоряжением областного правительства из регионального бюджета выделено 9 млн рублей на починку компьютерного томографа в больнице им. Семашко в Орле. Деньги потребуются для замены рентгеновской трубки.



Параллельно в медучреждении продолжаются работы по созданию кислородной станции. Сейчас рабочие заняты подключением резервуаров к больничной системе кислородопроводов. Станцию планируется запустить в сентябре.