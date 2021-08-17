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9:35, 17 августа 2021 года Орловских аграриев поддержат финансово На развитие агропромышленного комплекса будет направлен 1 млрд 696,3 млн рублей.







В Орловской области в 2021 году на развитие АПК предусмотрена трата в 1 млрд 696,3 млн рублей. 818,1 млн рублей аграрии уже получили, – сообщили в региональном правительстве. Также Минсельхоз РФ установил лимит льготного краткосрочного кредитования фермеров в размере 406 млн рублей. Департаментом сельского хозяйства Орловской области согласовано 173 заявки на получение льготных краткосрочных кредитов на сумму 11,6 млрд рублей. Сумма субсидий составит 344,2 млн рублей.

По льготным инвестиционным кредитам одобрено 148 заявок на сумму 2,4 млрд рублей, сумма субсидий – 59,4 млн рублей.





Артём Ежаков



