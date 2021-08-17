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8:42, 17 августа 2021 года Под Орлом насмерть забили 50-летнего мужчину В преступлении подозреваются двое односельчан погибшего.





В селе Бакланово Орловского района на территории хозпостроек было обнаружено тело 50-летнего местного жителя со следами насильственной смерти. В кратчайшие сроки правоохранителям удалось выйти на подозреваемых. Ими оказались двое односельчан погибшего.



Правоохранителям 38-летний и 24-летний фигуранты рассказали, что поссорились с жертвой в ходе алкогольного застолья, и из неприязни забили мужчину на смерть – в ход пошли кулаки, ноги, лопата и монтировка. Труп они оттащили к хозпостройкам и забросали его травой.



На время расследования мужчины останутся под стражей. По ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) им грозит от 6 до 15 лет тюрьмы.





Артём Ежаков



