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9:09, 17 августа 2021 года

В начале сентября в Орле появится новая модельная библиотека

Она откроется в филиале Юношеской библиотеки №8.


В Орле на базе филиала №8 Юношеской библиотеки появится модельный «25 квартал», – сообщает мэрия Орла. Он откроется уже в начале сентября.

Здание уже отремонтировано, и теперь начинается меблировка помещения. Для нужд читателей закуплены компьютеры и ноутбуки. Также здесь появятся станция самостоятельной книговыдачи, электронный киоск с возможностью подключения к Интернету, детский интерактивный столик и т.д.

Что касается книжного фонда, то в библиотеку приобретено 2 тыс. новых изданий 2020-2021 годов выпуска. Все книги, включая старые издания, будут помечены радиометками – они отреагируют, если кто-то попытается пронести издание через «противокражные» ворота.

Для Орла это будет уже вторая модельная библиотека. Первой стала «Пушкинка».

Фото мэрии Орла




Артём Ежаков
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