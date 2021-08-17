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9:45, 17 августа 2021 года Учебный год в Орловской области начнется в очном формате Это касается всех – школьников, студентов учреждений СПО и вузов.





Новый учебный год в Орловской области начнется в традиционном, «доковидном», формате. Об этом заявила руководитель регионального департамента образования Татьяна Крымова во время традиционного брифинга для СМИ. По ее словам, это коснется школьников, студентов организаций среднего профессионального образования и высших учебных заведений. Никому из вышеперечисленных не требуется обязательная вакцинация от COVID-19. Крымова добавила, что сейчас вакцинировано 52,7% орловских педагогов.



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Артём Ежаков



