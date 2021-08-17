Главная » Новости



10:13, 17 августа 2021 года Под Хотынцом 16-летний мопедист сбил двухлетнюю девочку К счастью, травмы малышки не потребовали лечения в больнице.





Накануне в шесть часов вечера в селе Аболмасово Хотынецкого района Орловской области 16-летний водитель мопеда «Альфа», не имеющий права им управлять, сбил двухлетнюю девочку. ДТП произошло в районе д. 22 по ул. Школьная. Медики осмотрели девочку и отпустили.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 26 ДТП, среди которых 5 ДТП с пострадавшими, в результате 6 человек получили травмы.



Фото УГИБДД России по Орловской области





Артём Ежаков



