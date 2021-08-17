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10:21, 17 августа 2021 года

Государство не станет закупать учебные тетради для орловских школьников

Глава областного департамента образования Татьяна Крымова рассказала о возможности бесплатного получения рабочих тетрадей.


Школьные печатные рабочие тетради не входят в федеральный перечень льготных учебников, – заявила сегодня на брифинге для СМИ глава регионального департамента образования Татьяна Крымова. Так она прокомментировала публикацию главы центра для одаренных детей «Сириус» Елены Шмелёвой, которая предложила сделать эти учебные материалы бесплатными. Крымова добавила, что такие тетради являются одноразовым материалом – следовательно, они не могут быть сданы и переданы другому ребёнку. Каждая школа вправе за собственные бюджетные средства закупить их, если сочтёт нужным. Учителя же не вправе требовать приобретения рабочих тетрадей на печатной основе.


Артём Ежаков
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