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10:30, 17 августа 2021 года Под Орлом госпитализированы несовершеннолетние мотоциклист и мопедист Оба юных водителя попали в ДТП накануне вечером.





16 августа в 20:50 на нулевом километре автодороги Парамоново – Большие Озерки – Страховка Корсаковского района Орловской области 14-летний водитель мопеда «Мотолэнд» врезался во впереди идущий попутный мотоцикл «Восход», которым управлял 17-летний парень. Оба молодых человека госпитализированы.





За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 26 ДТП, среди которых 5 ДТП с пострадавшими, в результате 6 человек получили травмы.



Фото УГИБДД России по Орловской области





Артём Ежаков



