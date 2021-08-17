Главная » Новости



10:28, 17 августа 2021 года Сотрудники МЧС провели урок безопасности в санатории «Орловчанка» Урок прошел в онлайн-формате.





Каникулы должны быть безопасными. Подросткам об этом напоминают сотрудники МЧС. Они провели урок безопасности в санатории «Орловчанка».



Ребятам напомнили о правилах безопасного отдыха у воды, рассказали о том, как оказать помощь утопающему. Не забыли и о правилах обращения с огнем: как правильно себя вести в случае пожара, что нужно делать, чтобы его не допустить. Ребята не только прослушали лекцию, но и приняли участие в викторине и посмотрели обучающие ролики.





Мария Семак



