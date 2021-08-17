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10:35, 17 августа 2021 года Детский сад должен быть зоной психологической безопасности для ребенка В каком возрасте стоит отдавать ребенка в детский сад? Как правильно его подготовить к этому новому этапу в его жизни? И что делать, если малыш идти в детский сад не настроен? Обо всём этом корреспонденту ГТРК «Орёл» Екатерине Игнатюк рассказала детский семейный психолог Виктория Потапова.





Какие рекомендации вы можете дать родителям, чьи дети собираются в детский сад?



- Посещение детского сада это всегда волнительно - и для родителей, и для детей, потому что это совершенно новый опыт, и маленький ребенок чаще всего не имеет опыта длительного отрыва от родителей. Поэтому очень важно ребенку рассказать, куда он идет, что его ждет. Очень важно познакомить ребенка с воспитателем. И маме нужно понимать, что к этому опыту ребенок не может подготовиться никак, поэтому важно его сопровождать в процессе привыкания и адаптации к детскому саду. В первые дни важно оставлять ребенка в детском саду на то время, которое он может выдержать. В этот момент маме важно быть на связи. Если ребенок запрашивает маму и начинает очень сильно плакать, маме нужно возвращаться, чтобы у ребенка не сформировалось ощущение, что садик это страшное место. А если у ребенка будет опыт, что когда ему страшно и он зовет маму, и мама приходит, то он начинает осознавать: здесь меня понимают, здесь меня видят, здесь мне безопасно, и мама вернется. И чем больше такого опыта возвращения мамы, тем больше у ребенка уверенности, при этом формируется безопасное отношение к воспитателю. Воспитатель это замена мамы на определенное количество времени в детском саду. Воспитатель не должен говорить, что мама придет позже, это создает тревогу у ребенка, и он не может доверять такому воспитателю, потому что в его глазах воспитатель это тот человек, который разрывает его отношения с мамой. Воспитатель должен сказать: я позвонила маме, она сейчас придет, и вы с ней встретитесь. Ребенок понимает, что это надежный взрослый. Это основа того, что в будущем ребенок останется с воспитателем на целый день.



В каком возрасте лучше всего отдавать ребенка в детский сад?



- Лучше всего отдавать ребенка, когда ему исполнится три года. К этому возрасту ребенок уже имеет опыт общения через речь, он может рассказать, что его волнует, может обратиться к взрослому. Также у ребенка к трем годам внутри его психики формируется устойчивый образ родителя. Когда у ребенка небольшой уровень тревоги, он может вспомнить маму, вспомнить, какие слова она ему говорит, и он может сам себя утешать, повторяя это, и говорить это также другим детям. У ребенка к трем годам есть опыт утешения, и ему легче будет адаптироваться в детском саду. До трех лет такого опыта у ребенка нет, и ему кажется, что все, что с ним происходит, это происходит навсегда. Если ему здесь и сейчас страшно, то у него ощущение, что ему будет страшно навсегда. Если нет взрослого, к которому он может обратиться, то для ребенка это очень сильное и трудно переживаемое ощущение.



А что делать, если ребенка приходится отдавать в садик в полтора года?



- Тогда нужно понимать, что процесс адаптации будет намного дольше. Если в три года адаптационный период продлится неделю или месяц, то в более раннем возрасте этот период продлится. Сначала ребенка придется оставлять только на полчаса, потом на час. Ребенку потребуется больше усилий, чтобы привыкнуть. Без мамы он может выдержать меньший период.



Часто бывает такая ситуация, что ребенок отказывается идти в группу и рыдает в раздевалке. Воспитатель предлагает родителю уйти, оставить ребенка, чтобы воспитатель справился сам. Как поступать грамотно в этом случае?



- Здесь тоже нужно учитывать возраст ребенка. Если ребенок в полтора-два года плачет и не отпускает маму, то это сигнал о том, что для него вся эта ситуация чрезмерная и он сам с ней не справляется, и мама в этом случае является базой безопасности для ребенка. И если воспитатель говорит, чтобы мама ушла, берет ребенка на руки, а маму подталкивает к двери, то воспитатель в этом случае становится тем человеком, который разлучает ребенка с мамой. И у ребенка не может сформироваться надежных отношений с таким воспитателем. Поэтому в том случае, когда плачет ребенок полутора-двух лет, то маме нужно еще побыть с ним, попробовать поисследовать пространство детского сада вместе, поговорить, обнять. Если ребенок успокаивается, то можно попробовать маме уйти. Если ребенок не успокаивается, то маме лучше его забрать, чтобы у него не было ощущения, что его тут не слышат, что его тут обижают и причиняют ему вред, и в следующий раз он захочет придти даже на порог этого детского садика.



Как понять, что ребенок привык к детскому саду, что ему там комфортно и безопасно?



- Первым признаком того, что ребенок привык, это его положительное отношение к воспитателю - он с радостью здоровается, может быть, обнимется с ним, и дома ребенок рассказывает про воспитателя. Это значит, что воспитатель стал для него той фигурой, на которую он может положиться. Еще важным признаком является повышение познавательного интереса - ему интересно, что происходит в садике, и он об этом рассказывает, он с радостью туда бежит и что-то с собой несет, чтобы показать, а дома он рассказывает, как весело провел день.





Екатерина Игнатюк



