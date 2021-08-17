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11:04, 17 августа 2021 года

В Орле прошел парный турнир по бадминтону

Обычно игры «два на два» – это только часть соревнований, но в этот раз организаторы решили выделить их отдельно. В чем уникальность парного бадминтона, и какому девизу следуют орловские бадминтонисты, узнала корреспондент ГТРК «Орёл» Анастасия Дорохова.


Орловский турнир собрал любителей ракеток и воланчиков из разных регионов. Случалось, что в пару вставали бадминтонисты не из одного города. И у каждого спортсмена свои предпочтения.

Леонид Морозов, участник соревнований (г. Воронеж): «Мне нравится больше парный вариант игры. В ней есть партнер, который может иногда подстраховать, в то время как в одиночной игре все твои ошибки - они на лицо».

Константин Авхачёв, участник соревнований (г. Липецк): «Мне чуть больше одиночный нравится. За счёт того, что можно набегаться как следует. Многое зависит от техники, обмануть соперника, правильно сыграть».

И парную, и личную игру вот уже три года продвигает в нашем городе федерация бадминтона. Клуб, который стал отправной точкой для развития этого вида спорта, имеет и свой девиз: «Будь спокоен и атакуй!»

Александр Мисуркин, Герой России, президент Федерации бадминтона Орловской области: «Бадминтон - это агрессивная спортивная игра, но при этом ты всегда должен сохранять рассудок холодным и быть спокойным. Что я и люблю - ты должен уметь контролировать себя в любой обстановке».

В планах у федерации – найти и воспитать Олимпийского чемпиона. Начинать нужно с малого, а точнее – с маленьких. Федерация, благодаря выигранному гранту, готова оснастить 10 городских школ оборудованием для бадминтона. Ракетки и воланы поступят к юным орловцам в ближайшее время.


Анастасия Дорохова
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