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11:12, 17 августа 2021 года

В Ливенской ЦРБ появился прибор для диагностики заболеваний органов дыхания

Новое оборудование поступило в рамках национального проекта «Здравоохранение». Медицинские приборы рассмотрели наши ливенские коллеги.


Компактный и современный прибор спирометр занял свое место в кабинете функциональной диагностики на втором этаже поликлиники. Спирометрия позволяет оценить объем вдыхаемого и выдыхаемого воздуха, а также скорость его прохождения по дыхательным путям в нормальном и форсированном состоянии.

Перед началом процедуры - обязательно заполнение персональных данных: медицинская сестра уточняет возраст, вес, рост, а также информацию о приеме лекарственных препаратов.

Сама процедура безболезненна и занимает всего несколько минут. Для достижения максимально точных результатов нужно успокоиться и восстановить дыхание. Придти на исследование лучше в свободной одежде. Спирометрия позволяет выявить нарушения в работе дыхательной системы на начальном этапе, что в разы повышает шансы на скорейшее выздоровление.

Андрей Ивашов, заместитель главного врача по поликлинической работе Ливенской ЦРБ:«Помогает нам диагностировать патологические процессы, в том числе после перенесенной ковид-инфекции. Для профосмотров – дает возможность определить повреждения легких при исполнении профессиональных обязанностей. Также он помогает диагностировать пульмонологам многие заболевания. Прибор достаточно современный, на основе ультразвука выполнен, также к нему идет компьютерная система, которая позволяет сразу анализировать и выдавать результаты».

Показаний для проведения спирометрии несколько: кашель на протяжении нескольких недель, одышка, давящие боли в грудной клетке, работа во вредных условиях труда. Направление в кабинет функциональной диагностики можно получить у лечащего врача. Модернизация первичного звена в текущем году не окончена. Ливенская ЦРБ ожидает поступление еще несколько единиц современного оборудования для ранней диагностики заболеваний у пациентов.

ТК «Принт-ТВ»


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