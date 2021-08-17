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14:20, 17 августа 2021 года В центре Орла на «зебре» сбили 77-летнюю пенсионерку Женщина госпитализирована.





Накануне в полдень в районе д. 45 по ул. Октябрьская водитель «Киа Соренто», поворачивая направо с ул. Пионерская, сбил на светофоре 77-летнюю пенсионерку. Женщину пришлось госпитализировать.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 26 ДТП, среди которых 5 ДТП с пострадавшими, в результате 6 человек получили травмы.



Фото УГИБДД России по Орловской области





Артём Ежаков



