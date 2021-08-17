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11:46, 17 августа 2021 года 18 августа в Зареченском микрорайоне Орла на восемь часов отключат водоснабжение Неудобства ожидаются с 8:00 до 16:00.





Завтра, 18 августа, в Зареченском микрорайоне Орла полностью перекроют водоснабжение по ряду адресов – это ул. Алроса, ул. Емлютина, ул. Зеленина, ул. Разведчика Воробьёва, ул. Генерала Ковалёва, а также ул. Царёв Брод Орловского района. Также запланировано отключение потребителей МКР Зареченского ПМК Орловского района. Частично ограничения затронут жителей Советского района – у них будет снижено давление воды в кранах.



На время прекращения водоснабжения автоцистернами МПП ВКХ «Орёлводоканал» будет организован подвоз питьевой воды. Номер для справок: (4862) 44-36-18.



Неудобства связаны со строительством водовода от ул. Авиационной до ул. Генерала Родина.





Артём Ежаков



